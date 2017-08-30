Лужков решил производить витамины из гречки

Бывший мэр Москвы Юрий Лужков намерен заняться производством рутина. Этот витаминный препарат укрепляет кровеносные сосуды человека. Производить его будут из гречихи, сообщает в среду, 30 августа, РИА Новости со ссылкой на пресс-службу бывшего столичного градоначальника.

В 2017 году для производства сырца рутина в принадлежащем Лужкову агрокомплексе в Калининградской области отведены 100 гектаров из пяти тысяч. На выделенном участке выращиваются специальные сорта гречихи — красная и белая.

В настоящее время значительный объем рутина в Россию поступает из Китая, Японии и Кореи. В этих странах витаминный препарат, относящийся к флавоноидам — веществам группы витамина Р, которые обладают способностью укреплять капиллярные сосуды, производят из плодов софоры.

В Калининградской области Лужкову принадлежит конный завод «Веедерн», который позиционируется как многопрофильное сельскохозяйственное предприятие. Помимо разведения овец и лошадей, здесь занимаются растениеводством и переработкой сельскохозяйственной продукции.

В мае 2017 года хозяйство приступило к выпуску сыров под брендом «Медовые лужки». Основные направления производства — это мягкие сыры, такие как бри и камамбер. В дальнейших планах Лужкова начать производство твердых сыров — вплоть до производства пармезана.

В марте 2015 года было объявлено, что Лужков запускает в самом западном регионе России производство гречневой крупы. При этом подчеркивалось, что завод «Веедерн» способен перерабатывать всю гречиху, выращенную в области. Для чего было приобретено оборудование производительностью 900-1200 килограммов гречневой крупы в час.

