Forbes назвал госслужащих с доходами более одного миллиарда рублей

Суммарный семейный доход участников рейтинга Forbes «Власть и деньги — 2017. 50 госслужащих с наибольшими доходами» по итогам 2016 года превысил 35 миллиардов рублей. Исследование опубликовано в четверг, 22 июня.

Издание отмечает, что нижний порог отсечения составил почти 260 миллионов рублей, а у 10 человек годовой семейный доход превысил 1 миллиард рублей.

Лидером рейтинга-2017 с доходом семьи размере 2,8 миллиарда рублей стал депутат Улан-Удэнского городского совета и владелец розничной сети «Титан» Вадим Бредний. В тройку лидеров также вошли член Совета Федерации и акционер рыбопромышленной компании «Океанрыбфлот» Валерий Пономарев, указавший в декларации около 2,7 миллиарда рублей, и президент республики Татарстан Рустам Минниханов, жена которого в 2016 году продала часть бизнеса, в результате доход в 2016 году на семью составил 2,3 миллиарда рублей.

Материалы по теме Недетский капитал Сколько денег у жен и отпрысков российских политиков

Каждый четвертый участник рейтинга — депутат Государственный Думы (всего их 12 человек). Но наибольшее представительство у депутатов региональных парламентов — 21 человек. Также в рейтинге: шесть депутатов муниципальных парламентов, три члена правительства России, три топ-менеджера госкорпораций, два сенатора, два руководителя субъектов Федерации и один мэр.

Семеро — участники рейтинга 200 богатейших бизнесменов России: депутат Белгородской областной думы Владимир Зотов, состояние которого Forbes оценивает в 600 миллионов долларов, депутаты Государственной Думы Николай Борцов (550 миллионов долларов), Григорий Аникеев (400 миллионов долларов), Леонид Симановский (1,2 миллиарда долларов) и Андрей Скоч (6,9 миллиарда долларов), министр Михаил Абызов (650 миллионов долларов) и депутат законодательного собрания Челябинской области Константин Струков (950 миллионов долларов).

По данным Forbes, большинство участников рейтинга выходцы из потребительских секторов экономики: 11 связаны с сельскохозяйственным бизнесом и производством продуктов питания, пять — с рыбной промышленностью, девять — со строительством и недвижимостью.

В первом рейтинге, составленном в 2010 году, среди российских госслужащих не набралось и 50 человек, которые за год заработали более 100 миллионов рублей. Составители рейтинга-2017 объясняют изменения с одной стороны расширением органов исполнительной и законодательной власти, которые публикуют сведения о доходах чиновников и депутатов, а с другой стороны — ростом доходов участников рейтинга.

Семь лет назад лидером стала семья тогдашнего мэра Москвы Юрия Лужкова, задекларировавшая за 2009 год доход в размере 30,9 миллиарда рублей. Большая часть этих денег была заработана Еленой Батуриной, в то время как Лужков принес в семью лишь 8 миллионов рублей.