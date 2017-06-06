Закон о деофшоризации превратил российских миллиардеров в полуизгнанников

Некоторые российские миллиардеры за последние годы перестали быть налоговыми резидентами России. Это прямое следствие принятого в 2014 году закона, который обязал бизнесменов декларировать свои офшорные активы, сообщает во вторник, 6 июня, Reuters.

По данным агентства, целый сегмент российских крупных активов находится в руках бизнесменов-полуизгнанников. Они делают деньги в России, но при этом не считаются налоговыми резидентами, так как проводят в стране менее 183 дней в году.

«Их можно ругать, говорить, что они непатриотичные, но факт остается фактом — бюджет что-то потерял», — цитирует агентство совладельца «Норильского никеля» Владимира Потанина.

По его словам, сам он остался налоговым резидентом, но знает, что многие российские миллиардеры поменяли налоговое резидентство из-за закона о деофшоризации, сохранив часть инвестиций в России.

Двое участников списка 100 богатейших бизнесменов РФ по версии журнала Forbes на условиях анонимной подтвердили, что перестали быть налоговыми резидентами, чтобы не подчиняться закону.

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При этом Reuters признает, что официальной статистики нет. Кроме того, отсутствуют и публичные данные о размере активов, которыми владеют предприниматели, решившие стать полуизгнанниками из-за закона о деофшоризации.

В мае бизнес-омбудсмен Борис Титов предложил ввести в России налог на вмененный доход, полученный от зарубежных источников. Таким образом, считает он, можно заинтересовать богатых граждан раскрывать офшорные доходы при сохранении российского налогового резидентства.

По словам Титова, действующая модель стимулирования деофшоризации не предусматривает дифференциации подходов к физическим и юридическим лицам. Это влечет за собой отток потенциальных частных инвесторов и граждан с высоким доходом в другие юрисдикции.

В конце 2013 года президент России Владимир Путин в послании Федеральному собранию поручил разработать меры по деофшоризации экономики, чтобы применять российские правила налогообложения в отношении компаний, зарегистрированных в офшоре, владельцы которых имеют гражданство РФ. Вскоре был принят соответствующий закон.