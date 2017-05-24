Титов предложил ввести специальный налоговый режим для богатых

Бизнес-омбудсмен Борис Титов предложил ввести в России налог на вмененный доход, полученный от зарубежных источников. Таким образом он намерен заинтересовать богатых граждан в раскрытии офшорных доходов и сохранении российского налогового резидентства. Соответствующие предложения содержались в его докладе на конференции уполномоченных по защите прав предпринимателей, сообщает РИА Новости.

По словам Титова, действующая модель стимулирования деофшоризации не предусматривает дифференциации подходов к физическим и юридическим лицам. Это влечет за собой отток потенциальных частных инвесторов и граждан с высоким доходом в другие юрисдикции.

Доход от зарубежных источников, по мнению авторов доклада, может быть установлен в твердой сумме, которую будут регулярно индексировать. Второй вариант предусматривает его расчет на основании усредненных данных о задекларированном зарубежном доходе налогоплательщика за последние три-пять лет.

При этом предлагается установить минимальный порог, ниже которого показатель вмененного дохода быть не может. Что касается доходов резидентов от источников в РФ, то они будут облагаться в общеустановленном порядке

В декабре 2013 года президент России Владимир Путин в послании Федеральному собранию поручил разработать меры по деофшоризации экономики. Глава государства предложил применять российские правила налогообложения в отношении компаний, которые зарегистрированы в офшоре и принадлежат российскому собственнику.