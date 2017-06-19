Глава Amazon вплотную подобрался к вершине рейтинга миллиардеров

У главы интернет-ретейлера Amazon Джеффа Безоса есть реальный шанс стать самым богатым человеком в мире. Капитализация его компании резко выросла на сообщении о приобретении сети супермаркетов Whole Foods Market за 13,7 миллиарда долларов, сообщает CNN Money.

По данным издания, состояние Безоса за последние дни выросло на 1,8 миллиарда долларов и теперь составляет 84,6 миллиарда долларов. Таким образом, от основателя Microsoft Билла Гейтса, занимающего сейчас первую строчку рейтинга миллиардеров Forbes, его теперь отделяют всего около 5 миллиардов долларов.

В начале июня 2017 года британская компания Kantar Millward Brown опубликовала топ-100 самых дорогих брендов мира. Рейтинг возглавили пять IT-компаний: Google, Apple, Microsoft, Amazon и Facebook.

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При этом бренд-лидер, Google, стал стоить 245,6 миллиарда долларов, что на 7 процентов выше, чем год назад. Apple увеличила стоимость на 3 процента до 234,7 миллиарда долларов, а Microsoft — на 18 процентов до 143,2 миллиарда. Наибольший рост продемонстрировал Amazon: за год стоимость бренда возросла на 41 процент. Бренд Facebook подорожал на 27 процентов.

Amazon — американская компания, созданная в 1994 году. Является крупнейшей в мире по обороту среди площадок, продающих товары и услуги массового спроса через интернет.

