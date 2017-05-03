Amazon запустил демократичный бренд одежды

Американский интернет-ритейлер Amazon представил свой собственный модный бренд Find. Как сообщает Retail Gazzete, под этой маркой будет продаваться женская, мужская и детская одежда, а также обувь.

Предполагается, что цены будут демократичными. Например, платье стоит около 25 долларов, а футболка — 15. Тестовые продажи начнутся в Великобритании и Европе.

Кроме того, Amazon запустил персонализированный сервис, который подбирает товары для покупателей, основываясь на их местных погодных условиях. Эта функция была разработана на основе исследований сезонных продаж, начиная с 2013 года. Алгоритм основывается на местоположении покупателя.

Amazon — американская компания, созданная в 1994 году. Является крупнейшей в мире по обороту среди площадок, продающих товары и услуги массового спроса через интернет.