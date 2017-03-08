Аэрокосмическая компания основателя Amazon заключила контракт на запуск спутника

Аэрокосмическая компания Blue Origin, принадлежащая основателю Amazon Джеффу Безосу, заключила первый контракт на запуск спутника при помощи ракеты-носителя New Glenn. Об этом предприниматель написал в своем Twitter .

По его словам, первым клиентом Blue Origin стал французский спутниковый оператор Eutelsat. Запуск планируется осуществить до 2020 года. Безос также опубликовал снимки первого собранного двигателя BE-4 для New Glenn. Всего у ракеты будет семь двигателей.

Двигатели BE-4 также планируется размещать на ракету Vulcan — замену носителя Atlas V, куда устанавливаются российские РД-180. Именно Blue Origin компания ULA (United Launch Alliance), совместное предприятие ведущих американских аэрокосмических гигантов Lockheed Martin и Boeing, доверила производство новых агрегатов. Первый полет Vulcan должен произойти не ранее 2019 года.

Компания Безоса считается основным конкурентом SpaceX, возглавляемой Илоном Маском, и представляет собой крайне закрытую фирму (в частности, для контактов с прессой).

New Glenn — тяжелая ракета-носитель, предназначенная для отправки на околоземную орбиту космических туристов, астронавтов и коммерческих спутников. Ракета будет производиться в двух комплектациях — с двумя или тремя ступенями.