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Недетский капитал

Сколько денег у жен и отпрысков российских политиков

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Жена депутата-миллиардера Андрея Скоча Елена Лихач
Жена депутата-миллиардера Андрея Скоча Елена Лихач
Фото: Валерий Левитин / РИА Новости

Дети главы Чечни Рамзана Кадырова обогнали отца по доходам, заработав за прошлый год 20 миллионов рублей. Но крупные суммы чаще образуются не у отпрысков, а у жен российских политиков. Сколько денег у супруги депутата-миллиардера Андрея Скоча и их детей, а у кого за год скопилось меньше копейки — в материале «Ленты.ру».

Глава Чечни Рамзан Кадыров обнародовал декларацию о доходах и имуществе 22 мая. Согласно документу, руководитель северокавказского региона заработал за 2016-й 11,5 миллиона рублей — вдвое больше, чем годом ранее. Его двум несовершеннолетним детям удалось увеличить свои доходы в 50 раз: каждый заработал по 9,9 миллиона рублей. Ни имена отпрысков-миллионеров (а всего их у главы Чечни двенадцать, включая двух приемных), ни источники их доходов в декларации не указываются.

Не исключено, что столько заработала одна из дочерей Рамзана Кадырова Айшат, которая с прошлого года руководит основанным матерью модным домом Firdaws. В марте прошел первый показ ее модной коллекции. Манекенщицы продефилировали в созданных ею нарядах в этно-стиле сначала в Грозном, а затем и в столице — на Mercedes-Benz Fashion Week Russia. В прошлом году Рамзан Кадыров похвастался на своей странице в Instagram тем, что его старшая дочь открыла в Грозном кафе во французском стиле, получившее соответствующее название — Paris. Впрочем, Айшат Кадыровой, по информации СМИ, уже исполнилось 18 лет, а значит, данные о ее доходах могли не войти в декларацию.

С юных лет занялась предпринимательством и другая дочь Рамзана Кадырова, 14-летняя Хутмат. «Являясь самым молодым фермером страны, Хутмат доказала, что сельхозфирма может быть успешной, если вложить в нее всю душу, максимум сил и времени, — с гордостью писал глава Чечни. — Начав с нескольких голов КРС и овец, она уже имеет откормочное хозяйство и дойное поголовье».

Имеется ли собственных капитал у троих сыновей Кадырова — Ахмада, Эли и Адама — неизвестно. Однако прошлой осенью они одарили своего тренера по борьбе автомобилем Porsche Panamera, стоимость которого в зависимости от комплектации может достигать двух десятков миллионов рублей. Пользователи сети не прошли мимо этой новости: кто-то в шутку попросил «тоже подарить им тачку», другие похвалили детей за увлечение спортом и благодарность наставнику.

20 рублей за карманные расходы

Дети некоторых депутатов Госдумы тоже накапливают капитал с юных лет. У избранника от Татарстана, профессора и академика Фатиха Сибагатуллина, согласно официальным данным, четыре несовершеннолетних ребенка. На каждого из них задекларирован доход на сумму от 423 тысяч до 692 тысяч рублей, на всех — более 2,3 миллиона рублей.

У главы думского комитета по бюджету и налогам Андрея Макарова в декларации по итогам 2015-го имелись сведения о дочери. Доход у нее был скромный (меньше 80 тысяч рублей), зато в собственности числились жилой дом и два земельных участка в Испании. В этом году сведений о ребенке в декларации Макарова не было.

Отпрыски некоторых народных избранников воспитываются в строгости. Например, двое детей справоросса Леонида Левина, согласно декларации, обогатились всего на 20 рублей каждый. Один из самых богатых депутатов прошлого созыва Александр Богатько, отказавшийся осенью от мандата, год назад задекларировал за ребенком 1,11 рубля. У детей миллиардера Андрея Скоча, который входит в двадцатку богатейших россиян по версии Forbes, нет и рубля. В декларации указано четверо, хотя СМИ утверждают, что их десять. Нет и данных о его избраннице Елена Лихач, которую муж, по слухам, одаривал и бриллиантами, и личным самолетом.

В министерских декларациях нашлись денежные доходы только у несовершеннолетних сыновей министра природных ресурсов и экологии Сергея Донского: два года подряд за каждым из них числится по пять тысяч рублей.

Нехрупкое плечо

Доходы у несовершеннолетних членов семей российских чиновников и парламентариев бывают не часто, в отличие от собственности — в подавляющем случае им принадлежит доля квартиры, жилого дома или земельного участка. Другое дело — жены, многие из которых куда успешнее супругов. Пример тому — Елена Батурина, супруга бывшего столичного мэра Юрия Лужкова, несколько лет возглавляющая список богатейших женщин России.

Действующих чиновников избранницы зачастую тоже обгоняют по доходам. Из года в год журналисты первым делом подсчитывают разницу в заработке у семьи пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова. По итогам 2016-го, например, он заработал в 10 раз меньше супруги, фигуристки Татьяны Навки.

Доход Гульсины Миннихановой, жены главы Татарстана, за 2016-й год — более 2,3 миллиарда рублей, в 313 раз больше, чем у мужа, задекларировавшего 7,5 миллиона. Собственности у Рустама Минниханова нет, зато у его супруги несколько земельных участков и квартир, в том числе аппартаменты в ОАЭ. По официальным данным, подавляющая часть капитала жены татарстанского руководителя образовалась после продажи доли в обществе с ограниченной ответственностью. С таким доходом Гульсина Минниханова претендует на достойное место в рейтинге богатейших жен российских политиков.

Супруга отстраненного от должности мэра Владивостока Игоря Пушкарева до миллиардов не дотянула, но мужа по доходам все же обогнала в 160 раз. Пока Пушкарев, подозреваемый в мошенничестве, находился под арестом в столичном СИЗО, его супруга заработала свыше 90,8 миллиона рублей. Откуда у Натальи Пушкаревой такие накопления, неизвестно. Для сравнения, самый большой доход среди жен членов кабмина — у супруги первого вице-премьера Игоря Шувалова, 61 миллион рублей.

Как и в случае с детьми, иногда чиновникам и парламентариям из-за требований закона приходится декларировать доходы супругов, которые нельзя назвать даже копеечными: в думских декларациях у жены депутата Госдумы от КПРФ Михаила Щапова указан заработок в 0,06 рубля.

Список чиновников, обязанных ежегодно декларировать свои доходы и имущество, постоянно расширяется. В этом году Госдума уже включила в него муниципальных служащих и казачьих атаманов. Депутаты неоднократно предлагали расширить и перечень лиц, за которых им самим потом придется отчитываться. Это и бывшие жены, и достигшие совершеннолетия дети, и даже братья и сестры. Впрочем, россияне, как показывают результаты опросов, даже сейчас декларациям особо не доверяют: почти две трети граждан сомневаются, что указанные в них сведения соответствуют действительности. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский, в 2016-м заработавший свыше 79 миллионов рублей, предложил вообще освободить чиновников и парламентариев разного ранга от обязательства отчитываться о нажитом имуществе: «Вот эти все декларации, мы зачем это делаем? Народ раздражаем».

Екатерина Кориненко

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