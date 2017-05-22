Двое несовершеннолетних детей Кадырова заработали больше отца

Глава Чечни Рамзан Кадыров в прошлом году заработал 11,5 миллиона рублей. Декларация о его доходах, расходах и имуществе опубликована на официальном сайте администрации главы и правительства республики в понедельник, 22 мая.

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Согласно документу, Кадыров владеет земельным участком площадью 3,6 тысячи квадратных метров и жилым домом — 2,3 тысячи квадратных метров. Также у главы Чечни, его жены и их 12 детей (10 родных и двух усыновленных) в пользовании находится жилой дом площадью 300 квадратных метров. При этом у Кадырова и членов его семьи нет собственных транспортных средств.

Доходы супруги главы региона по итогам прошлого года составили 2,1 миллиона рублей. Вместе с тем двое их несовершеннолетних детей, согласно декларации, заработали по 9,9 миллиона рублей каждый. Источники их доходов в декларации не указаны.

В 2015 году Кадыров заработал немногим более пяти миллионов рублей и задекларировал ту же недвижимость. В декларации указывалось, что двое его детей заработали по 200 тысяч рублей.