Жены премьера и двух министров остались без доходов

Супруги двух федеральных министров и главы правительства России ничего не заработали в 2016 году. Декларации о доходах опубликованы на сайте кабмина в пятницу, 14 апреля.

При нулевом доходе у жены премьер-министра Дмитрия Медведева в собственности два машиноместа и автомобиль Volkswagen Golf; у супруги главы Минвостокразвития Александра Галушки — три земельных участка, жилой дом и квартира (318 и 189 квадратных метра), а также два автомобиля — Chevrolet Camaro и Toyota RAV4. Жена министра спорта Павла Колобкова, также задекларировавшая нулевой доход, владеет участком земли, жилым домом, двумя квартирами и двумя машинами — BMV X3 и Toyota Avensis.

Самый большой доход среди жен членов кабмина — 61 миллион рублей — у супруги первого зампреда правительства Игоря Шувалова.

Из жен кремлевских чиновников нулевой доход задекларировали, в частности, супруги замглавы администрации президента России Магомедсалама Магомедова и помощника главы государства Игоря Щеголева, следует из деклараций, опубликованных на сайте Кремля.

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Больше всего за минувший год, согласно декларациям, заработала жена пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова. Доход Татьяны Навки составил более 120,8 миллиона рублей.

Как отмечает ТАСС, в прошлом году самый большой доход из жен кремлевских и правительственных чиновников показала жена вице-премьера Аркадия Дворковича. Тогда она заработала 142 миллиона. В 2016-м ее доход составил 60,5 миллиона.

Ранее в пятницу сообщалось, что доход президента России Владимира Путина за прошлый год составил 8,86 миллиона рублей. Российский премьер-министр заработал 8,586 миллиона рублей.