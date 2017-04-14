Названы самые хорошо зарабатывающие министры

В 2016 году среди членов российского кабмина больше всех заработал Лев Кузнецов — министр по делам Северного Кавказа. Согласно официальной декларации, опубликованной на сайте правительства, его доход составил 582 миллиона 146 тысяч 294 рубля 77 копеек.

В собственности у Кузнецова есть три автомобиля — Mercedes-Benz A200, BMW M5 и Ferrari 599 GTB. Также он задекларировал 11 земельных участков (10 в России и один во Франции), два жилых дома в России и Франции, три гаража во Франции и один в России, а также несколько десятков других объектов недвижимости, среди которых артезианская скважина, канализационная насосная станция и здание КПП.

Второе место по размеру доходов в правительстве в 2016 году занял Михаил Абызов — министр без портфеля. Его заработок составил 520 миллионов 919 тысяч 895 рублей.

Замыкает тройку лидеров вице-премьер, полномочный представитель президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев, который за год заработал 356 миллионов 940 тысяч 835 рублей.

Председатель правительства Дмитрий Медведев заработал в прошлом году 8,586 миллиона рублей — на 181 тысячу меньше, чем в 2015-м