Депутат закса Владимирской области заработала за год 20 тысяч рублей

Депутат Законодательного собрания Владимирской области Юлия Жирякова задекларировала доход за прошлый год в размере 21 тысячи рублей. Информация о доходах региональных парламентариев опубликована на сайте закса.

Муж Жиряковой, согласно декларации, заработал за минувший год более 500 тысяч рублей. Супруги владеют долями квартиры площадью 32 квадратных метра.

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Как отмечается на сайте закса, 27-летняя депутат работает учителем истории в областной Черкутинской школе имени В. А. Солоухина. В региональном парламенте входит во фракцию «Единой России».

Наибольший доход по итогам 2016 года задекларировала депутат от КПРФ Нина Казнина — более 97 миллионов рублей. В частности, она владеет тремя автомобилями, в числе которых Mercedes-Benz, 16 земельными участками и 17 нежилыми помещениями. 70-летняя Казнина является директором областного торгового комплекса «Тандем».

Днем ранее сообщалось, что лидером по доходам в заксобрании Камчатского края стал депутат от «Единой России» Игорь Евтушок. За прошлый год он заработал 1 миллиард 898 миллионов рублей.

Самый большой доход среди депутатом Госдумы показал единоросс Андрей Палкин, заработавший за 2016-й свыше 678 миллионов рублей. При этом в марте суд ввел в отношении него процедуру реструктуризации долгов.