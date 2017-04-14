Кремлевские чиновники-автолюбители предпочли немецкий автопром

Почти половина высокопоставленных сотрудников администрации Кремля не имеет в собственности автомобилей. Данные об этом содержатся в декларациях о доходах, которые опубликованы в пятницу, 14 апреля, на официальных сайтах президента России и кабинета министров.
Согласно документам, из 80 кремлевских госслужащих автотранспортом владеют 46 человек. В кабмине одиннадцать из 32 отчитавшихся о своих доходах не имеют машины. В их числе — министр транспорта России Максим Соколов.
Чиновники Кремля, которые задекларировали транспортные средства, отдали предпочтение немецкому автопрому. Большинство правительственных служащих ездят на отечественных машинах.
В собственности у министра по делам Северного Кавказа Льва Кузнецова значатся три автомобиля — Mercedes-Benz A200, BMW M5 и Ferrari 599 GTB.
Президент России Владимир Путин заработал в прошлом году почти 8,9 миллиона рублей. У него есть два автомобиля ГАЗ М21, «Нива» и прицеп «Скиф». У его пресс-секретаря Дмитрия Пескова, который в прошлом году заработал 12,8 миллиона рублей, имеется Toyota Land Cruiser 200.