Жириновский заработал в 16 раз больше Миронова за прошлый год

Меньше всего среди лидеров думских фракций за 2016 год заработал руководитель «Справедливой России» Сергей Миронов. Об этом свидетельствуют данные деклараций о доходах депутатов Госдумы, опубликованные на сайте нижней палаты парламента в пятницу, 14 апреля.

Согласно документам, лидер справороссов заработал в прошлом году 4,5 миллиона рублей, что на 200 тысяч меньше, чем в 2015-м.

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Самым богатым руководителем фракции в Госдуме стал глава ЛДПР Владимир Жириновский. Его доход составил более 79 миллионов рублей. При этом Жириновский значительно увеличил свое состояние по сравнению с 2015 годом, в котором он заработал 5 миллионов 306 тысяч рублей.

Второе место по величине доходов занимает лидер «Единой России» Владимир Васильев. Он задекларировал за 2016 год почти 6 миллионов рублей, что практически соответствует уровню 2015 года. Следующим идет лидер КПРФ Геннадий Зюганов с доходом около 5,5 миллиона рублей.

Спикер нижней палаты Вячеслав Володин по итогам 2016 года заработал 62,1 миллиона рублей. При этом в 2015 году доход Володина, который в то время занимал должность первого замглавы администрации президента, составил 87,1 миллиона рублей.

Доход президента России Владимира Путина за прошлый год составил 8,86 миллиона рублей. Премьер-министр Дмитрий Медведев заработал 8,586 миллиона рублей. Доходы председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко, как следует из ее декларации, размещенной на сайте верхней палаты российского парламента, составили 22,86 миллиона рублей.