Володин заработал за 2016 год более 62 миллионов рублей

Спикер Госдумы Вячеслав Володин по итогам 2016 года заработал 62,1 миллиона рублей. Сведения о доходах и имуществе депутатов опубликованы на сайте нижней палаты парламента в пятницу, 14 апреля.

В 2015 году доход Володина, который в то время занимал должность первого замглавы администрации президента, составил 87,1 миллиона рублей.

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Согласно декларации, в собственности у парламентария жилой дом и квартира (989 и 174 квадратных метра), земельный участок под дачное строительство (8320 соток), два гостевых дома (468 и 208 квадратных метра) и две хозяйственные постройки.

Доход президента России Владимира Путина за прошлый год составил 8,86 миллиона рублей. Дмитрий Медведев заработал 8,586 миллиона рублей. Доходы председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко, как следует из ее декларации, размещенной на сайте верхней палаты российского парламента, составили 22,86 миллиона рублей.