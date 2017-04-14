Депутат-должник заработал больше всех в Госдуме по итогам 2016 года

Депутат Госдумы от «Единой России» Андрей Палкин заработал за прошлый год больше остальных представителей нижней палаты парламента. Декларации о доходах парламентариев опубликованы на сайте Думы в пятницу, 14 апреля.

Доход Палкина в 2016 году составил 678,47 миллиона рублей. В его собственности числится две квартиры, жилой дом, а также несколько земельных участков. В частности, ему принадлежит доля предназначенного для производственных сооружений участка общей площадью более 35 тысяч квадратных метров. Кроме того, депутат владеет складом, зданием глинозапасника и трансформаторной станцией.

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Из транспортных средств в собственности единоросса — два грузовика, в том числе «Урал-375», два полуприцепа и прицеп.

9 марта по данным ТАСС Арбитражный суд Архангельской области ввел процедуру реструктуризации долгов в отношении Палкина. Отмечалось, что он задолжал более 147 миллионов рублей налогов.

Палкин избрался в Госдуму седьмого созыва по Котлассному одномандатному округу (Архангельская область). Согласном данным, опубликованным на сайте избиркома региона, ему принадлежали 59 квартир, а также девять земельных участков.

По итогам 2015 года депутатом с самом большим доходом стал Леонид Симановский, заработавший более 907 миллионов рублей.

Ранее в пятницу сообщалось, что спикер Госдумы Вячеслав Володин по итогам прошлого года заработал 62,1 миллиона рублей — на 25 миллионов меньше, чем в 2015-м.