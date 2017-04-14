Исключенного из ЛДПР за глупость Худякова выгнали из тамбовской Думы

Тамбовская областная дума лишила мандата депутата Романа Худякова за непредоставление декларации о доходах в положенный по закону срок, передает «Интерфакс» в пятницу, 14 апреля.

«Мы, как никто другой, должны выполнять законы. Всех предупреждали о необходимости вовремя подать сведения о доходах и о том, что нарушение закона влечет за собой лишение депутатских полномочий», — сказал спикер регионального парламента Евгений Матушкин.

На заседании Думы в пятницу сам Худяков отсутствовал. Он пояснил агентству, что не смог сдать декларацию в срок, до 1 апреля, из-за болезни.

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Ранее в пятницу стало известно, что декларации о доходах опубликовали кремлевские чиновники и члены кабмина. Президент России Владимир Путин в прошлом году заработал 8,86 миллиона рублей, в председатель российского правительства Дмитрий Медведев — 8,586 миллиона.

Бывший депутат Госдумы Роман Худяков был избран депутатом Тамбовской облдумы в сентябре 2016 года от партии «Родина». Переизбраться в нижнюю палату парламента ему не удалось.

В июне прошлого года фракция либерал-демократов в нижней палате парламента вывела из состава трех депутатов, в том числе Худякова, за попытки перейти в другие партии. В апреле они были исключены из партии. «По поводу Худякова в ЛДПР существует фактически единое мнение: он, мягко говоря, глуповат», — говорилось в сообщении.