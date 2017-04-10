В декларациях о доходах омских чиновников нашли более тысячи нарушений

Прокуратура Омской области выявила более тысячи нарушений в сфере антикоррупционного законодательства по итогам рассмотрения деклараций о доходах, подданных чиновниками. Об этом сообщает «Российская газета» в понедельник, 10 апреля.

«В частности, два депутата регионального Законодательного собрания в своих декларациях умолчали о дополнительных источниках прибыли. Еще один более чем на один миллион рублей занизил сумму полученного дохода», — рассказала старший помощник прокурора Омской области Татьяна Булихова.

Муниципальные служащие, по данным прокуратуры, допустили 680 нарушений. Почти 300 нарушителей уже привлечены к дисциплинарной ответственности, внесены более 230 представлений об устранении недочетов.

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Депутат Совета Дружинского сельского поселения, который вовремя не отчитался о доходах, лишен мандата, добавили в ведомстве.

24 марта Госдума приняла президентский закон, обязывающий муниципальных чиновников ежегодно отчитываться о доходах. В случае выявления нарушений решение об увольнении чиновника может быть принято по инициативе губернатора.

В начале февраля депутатам Омского городского совета запретили трудоустраивать в качестве помощников своих близких родственников.