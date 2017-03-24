Муниципальным чиновникам разрешили руководить партиями и НКО

Госдума приняла в третьем, окончательном чтении президентский закон, разрешающий муниципальным чиновникам управлять политическими партиями и некоммерческими общественными организациями. Об этом сообщает «Парламентская газета» в пятницу, 24 марта.

«Это знаковый момент, мы разрешаем давнишний спор. Наделяя госслужащих правом участвовать в деятельности НКО и партий, мы закладываем крепкий фундамент доверия между государством и обществом», — сказал в ходе заседания ГД депутат Анатолий Выборный.

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Помимо снятия запрета на управление партиями, пакет президентских поправок включает в себя ряд других изменений. В частности, теперь обязательство ежегодно отчитываться о доходах будет распространено на муниципальный уровень. В случае выявления нарушений решение об увольнении чиновника может быть принято по инициативе губернатора.

Этот же закон обязывает поступающих в вузы ФСБ подавать декларацию о доходах.

В конце января глава думского комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев отмечал, что этот закон позволит «главам субъектов России более эффективно бороться с коррупционными проявлениями на уровне местного самоуправления».

