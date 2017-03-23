Поклонская пригрозила отнять мандаты у депутатов за опоздание с декларациями

Депутатам Госдумы, которые не успеют подать декларации о доходах в срок, грозит лишение полномочий. Об этом напомнила глава думской комиссии по контролю за достоверностью предоставляемых депутатами сведений о доходах и имуществе Наталья Поклонская, сообщает ТАСС в четверг, 23 марта.

«Мы вынуждены будем рассматривать это (отсутствие сведений о доходах к 1 апреля — прим. «Ленты.ру») на комиссии и ставить вопрос о прекращении депутатских полномочий. Кому это надо?» — сказала она.

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По словам Поклонской, пока сведения о доходах подали чуть более трети депутатов.

Парламентарий призвала членов думского комитета по безопасности и противодействию коррупции, зампредом которого она является, сдать декларации в ближайшее время. «Мы должны быть образцом и показать пример», — подчеркнула она.

1 февраля Поклонская, объявив о начале декларационной кампании, предложила сообщать в нижнюю палату парламента о коррупционных нарушениях, допущенных депутатами. Отмечалось, что анонимные жалобы рассматриваться не будут.

Чиновники и парламентарии обязаны декларировать сведения о своих доходах, имуществе и крупных расходах с 2013 года.