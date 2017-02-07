Поклонская посетовала на отсутствие собственного жилья

Зампред комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Наталья Поклонская рассказала о недвижимости, которую планирует указать в декларации о доходах. Об этом сообщает RT во вторник, 7 февраля.

«В декларации за 2016 год будет записана служебная квартира в Симферополе, которая полагалась мне как прокурору Республики Крым. Московской служебной квартиры там не будет — документы на нее были окончательно оформлены только в январе. Своего жилья, к сожалению, нет», — призналась она.

Материалы по теме Хорошо сидят Какие блага полагаются сегодня депутатам

Поклонская, которая возглавляет думскую комиссию по контролю за достоверностью сведений о доходах депутатов, пообещала задекларировать свое имущество в установленные законом сроки — до 1 апреля. «Я планирую сдать декларацию в кратчайшие сроки. Уже в феврале мы ее подготовим с моими помощниками», — сказала она. При этом парламентарий не уточнила сумму своего заработка за прошлый год из-за отсутствия на руках всех необходимых справок, отмечает агентство.

19 декабря Поклонская поделилась впечатлениями о предоставленном ей служебном жилье. По словам парламентария, ей досталась небольшая двухкомнатная квартира на 14-м этаже, из окна которой открывается вид на главное здание МГУ.

В конце прошлого года лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил навсегда решить жилищный вопрос народных избранников, купив им по однокомнатной квартире в столичном районе Бутово.