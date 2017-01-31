Последний засидевшийся в служебной квартире бывший депутат вывез вещи

Бывший депутат Госдумы Михаил Заполев, почти два месяца незаконно занимавший служебное жилье в Москве, вывез вещи и пообещал покинуть его течение суток. Об этом во вторник, 31 января, сообщает ТАСС.

Заполев стал последним из 14 бывших парламентариев, которые отказались вовремя покинуть служебные квартиры. Все они должны будут компенсировать расходы, возникшие по их вине.

«Управлением по эксплуатации жилого фонда Управделами пришлось подать в Никулинский районный суд 14 исков о признании утратившим право пользования жилым помещением и выселении», — сообщила пресс-секретарь управляющего делами президента России Елена Крылова.

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Слушания по гражданским делам назначены на 6 февраля. Иски в отношении ответчиков, уже освободивших квартиры, будут отозваны, добавила пресс-секретарь.

По ее словам, также поданы иски в отношении 14 бывших парламентариев о возмещении стоимости проживания с 4 декабря 2016 года по день выселения из квартиры. Они должны управляющей организации за коммунальные услуги 95 296 рублей 7 копеек.

«Помимо платы за коммунальные услуги есть и аренда жилья сверх срока, поэтому 14 экс-депутатов должны еще Управделами президента РФ 76 140 рублей 22 копейки, а общий их долг составляет 171 436 рублей 29 копеек», — сказала Крылова.

Депутаты Госдумы шестого созыва должны были покинуть квартиры в доме на улице Улофа Пальме до 4 декабря. Служебное жилье предоставляется избранникам только на время работы в нижней палате парламента.

В середине декабря лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил навсегда решить жилищный вопрос народных избранников, купив им по однокомнатной квартире в столичном районе Бутово.