Число засидевшихся в служебных квартирах депутатов сократилось до трех

Трое депутатов Госдумы шестого созыва по-прежнему не освободили служебное жилье в Москве. Об этом рассказал зампред комитета нижней палаты по регламенту Михаил Романов, сообщает ТАСС в понедельник, 9 января.

По его словам, казенные квартиры в доме на улице Улофа Пальме занимают Владимир Таскаев (ЛДПР), Михаил Заполев (КПРФ) и Михаил Яшин («Единая Россия»). Причина, по которой бывшие народные избранники до сих пор не выселились, не уточняется.

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Романов добавил, что к настоящему моменту в служебные квартиры въехали 115 депутатов седьмого созыва.

30 декабря управляющий делами президента России Александр Колпаков заявил, что недавних депутатов могут обязать оплатить проживание в гостинице действующим парламентариям. В начале месяца появилась информация о том, что затянувшим с переездом избранникам грозит судебное разбирательство.

19 декабря депутат Госдумы Наталья Поклонская рассказала о предоставленном ей служебном жилье. Как уточнила парламентарий, ей досталась небольшая двухкомнатная квартира на 14-м этаже, из окна которой открывается вид на главное здание МГУ.

В середине прошлого месяца лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил навсегда решить жилищный вопрос народных избранников, купив им по однокомнатной квартире в столичном районе Бутово.

Срок полномочий депутатов шестого созыва официально истек 4 декабря. По закону служебное жилье предоставляется парламентариям-немосквичам только на срок исполнения полномочий.

Всего в Госдуме предусмотрено 450 депутатских мандатов. Пока в нижней палате не сообщали, все ли избранники планируют воспользоваться правом на служебное жилье.