Затянувшим с переездом бывшим депутатам предложили снять коллегам гостиницу

Депутатов Госдумы шестого созыва могут обязать оплатить проживание в гостинице действующим парламентариям. Об этом сообщил управляющий делами президента России Александр Колпаков, передает ТАСС в пятницу, 30 декабря.

«В настоящее время проходит освобождение служебного жилья депутатами шестого созыва и поэтапное заселение в отремонтированные и новые квартиры депутатов седьмого», — сказал Колпаков.

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По его словам, сейчас казенные помещения не освободили семь недавних депутатов. Колпаков надеется, что все бывшие парламентарии покинут служебное жилье до конца января и судебных тяжб удастся избежать.

Он не исключил, что бывших депутатов могут обязать оплатить проживание в гостинице тех парламентариев, которые из-за должников пока не могут занять служебные квартиры.

19 декабря зампред комитета по регламенту и организации работы нижней палаты парламента Михаил Романов пригрозил судебным разбирательством депутатам, которые отказываются съезжать из казенных квартир.

Несколько днями ранее лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил решить жилищный вопрос народных избранников, купив им по однокомнатной квартире в столичном районе Бутово.

Срок полномочий депутатов шестого созыва официально истек 4 декабря. По закону, служебное жилье предоставляется парламентариям-немосквичам только на срок исполнения полномочий. Приватизировать служебные квартиры нельзя.