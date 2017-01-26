Засидевшегося в служебной квартире бывшего депутата выселят принудительно

Управделами президента готовит иск в суд для принудительного выселения экс-депутата Михаила Заполева (КПРФ) из служебной квартиры. Об этом сообщил заместитель председателя комитета Госдумы по регламенту Михаил Романов, пишет газета «Известия» в четверг, 26 января.

«Мы даже вынуждены были одного депутата седьмого созыва, за которым была закреплена эта квартира, заселять в другую. Управделами президента готовит иск в суд, процедура уже запущена», — сказал он.

30 декабря управляющий делами главы государства Александр Колпаков заявил, что бывших парламентариев, задержавшихся в служебном жилье, могут обязать оплатить проживание в гостинице действующим депутатам.

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В середине декабря лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил навсегда решить жилищный вопрос народных избранников, купив им по однокомнатной квартире в столичном районе Бутово.

Срок полномочий депутатов шестого созыва официально истек 4 декабря 2016 года, освободить квартиры они должны были до 15 числа того же месяца. По закону служебное жилье предоставляется парламентариям, у которых нет жилплощади в столице, только на срок исполнения полномочий.