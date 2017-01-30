Путин предложил обязать казачьих атаманов отчитываться о доходах

Президент Владимир Путин внес в Госдуму законопроект, обязывающий атамана войскового казачьего общества отчитываться о доходах, расходах и имущественных обязательствах — как своих, так и супруги и несовершеннолетних детей. Документ размещен в электронной базе данных нижней палаты российского парламента.

Изменения предлагается внести в Федеральный закон «О государственной службе российского казачества».

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В случае принятия документа членам казачьих обществ разрешат занимать любые государственные должности (например, секретаря ЦИК субъекта России, губернатора, председателя парламента субъекта России и других) при условии, что они откажутся от жалованья в казачьей организации и не будут помогать ей зарабатывать, чтобы избежать конфликта интересов.

Предоставление ложной или неполной информации приведет к досрочному прекращению полномочий, говорится в пояснительной записке к законопроекту.

О разработке документа правительственной комиссией сообщалось 8 декабря. Войсковой атаман Иркутского казачьего общества Николай Шахов отмечал, что норма затронет только руководство казачьих обществ. По его словам, в России около тысячи войсковых, окружных, районных и городских атаманов.

Чиновники и парламентарии обязаны декларировать сведения о своих доходах, имуществе и крупных расходах с 2013 года.

В настоящее время закон запрещает чиновникам одновременно с госслужбой управлять хозяйствующим субъектом, которым считается в том числе казачье объединение. Таким образом руководители казачьих организаций пока лишены права быть чиновниками.