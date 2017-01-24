Муниципальных чиновников обяжут отчитываться о доходах

Комитет Госдумы по безопасности и противодействию коррупции рекомендовал принять в первом чтении президентский законопроект, который обязывает губернаторов проверять декларации о доходах и имуществе муниципальных чиновников. Об этом сообщает ТАСС во вторник, 24 января.

Глава комитета Василий Пискарев заявил, что принятие документа позволит «главам субъектов России более эффективно бороться с коррупционными проявлениями на уровне местного самоуправления». По озвученной им статистике, фигурантами более половины уголовных коррупционных дел в отношении так называемых спецсубъектов становятся именно муниципальные чиновники и депутаты.

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Пискарев подчеркнул, что сейчас сведения о доходах, расходах и имуществе обязаны подавать как федеральные, так и региональные госслужащие и парламентарии. «Справедливо, если подобная императивная норма будет применима и на муниципальный уровень», — резюмировал депутат.

Предполагается, что законопроект будет рассмотрен на заседании нижней палаты парламента в пятницу, 27 января.

Накануне, 23 января, президент Владимир Путин внес в Госдуму законопроект, обязывающий временно исполняющих обязанности губернатора отчитываться об имуществе и доходах.

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Пакет президентских поправок в антикоррупционное законодательство, касающийся деклараций муниципальных чиновников, поступил на рассмотрение Думы в декабре прошлого года. Помимо отчетности о доходах, он распространяет на уровень местного самоуправления запрет на счета за рубежом.

Кроме того, законопроектом предлагается обязать отчитываться о доходах поступающих в вузы ФСБ. Чиновникам в случае принятия документа дадут право управлять некоммерческими организациями некоторых видов и партиями.