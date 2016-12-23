Президент посоветовал топ-менеджерам госкомпаний быть скромнее с премиями

Президент России Владимир Путин порекомендовал топ-менеджерам компаний с государственным участием вести себя скромнее в вопросе премий и заработных плат. Об этом глава государства заявил на большой пресс-конференции в пятницу, 23 декабря, передает корреспондент «Ленты.ру».

«Теперь в отношении строительства нашими представителями бизнеса, в том числе предприятий с госучастием, таких вызывающих по внешнему виду объектов недвижимости. Поскромнее надо быть, и я много раз об этом говорил и надеюсь, они это услышат. Это касается и премий, это касается доходов», — сказал он.

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Президент добавил, что всегда «нужно понимать, в какой стране мы живем и не раздражать людей».

В конце ноября Генеральная прокуратура России выявила, что гендиректору «Почты России» Дмитрию Страшнову была незаконно выплачена премия в размере 95 миллионов рублей. Пр этом по данным «Ведомостей» зарплата Страшнова составляет 10 миллионов рублей в месяц. Издание ссылалось на приказ министра связи и массовых коммуникаций Николая Никифорова от 31 октября.

Генпрокуратура направила следователям материалы для возбуждения в отношении руководителя компании уголовного дела по статье о злоупотреблении полномочиями.