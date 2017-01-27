Чиновникам разрешат управлять политическими партиями

Госдума приняла в первом чтении президентский законопроект, разрешающий госслужащим и муниципальным чиновникам руководить политическими партиями. Об этом сообщается на сайте нижней палаты парламента в пятницу, 27 января.

За принятие документа проголосовали 424 из 449 депутатов.

В законы, регулирующие работу местного самоуправления, муниципальных и государственных служащих, предполагается внести поправки, разрешающие управление политическими партиями и «иными общественными организациями».

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Эти нормы содержатся в антикоррупционном пакете президентских поправок. Они распространяют на муниципальный уровень обязательство ежегодно отчитываться о доходах, расходах и имуществе, а также запрет иметь счета за рубежом. Кроме того, документ обязывает поступающих в вузы ФСБ подавать декларацию о доходах.

Во вторник, 24 января, думский комитет по безопасности и противодействию коррупцию рекомендовал президентский законопроект к принятию. Глава комитета Василий Пискарев отмечал, что он поможет главам регионов эффективнее бороться с коррупцией на уровне местного самоуправления.

23 января президент Владимир Путин внес в Госдуму законопроект, обязывающий отчитываться о доходах и имуществе временно исполняющих обязанности губернаторов — наравне с чиновниками, работающими без приставки «врио».