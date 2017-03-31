Медведев отчитался о доходах за 2016 год

Председатель правительства Дмитрий Медведев и его подчиненные подали налоговые декларации за 2016 год. Об этом журналистам сообщила пресс-секретарь премьер-министра Наталья Тимакова, передает РИА Новости.

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«В течение месяца, после соответствующей проверки, они будут опубликованы на сайте кабмина», — сказала она.

В 2015 году Медведев заработал около 8,7 миллиона рублей. По сравнению с 2014-м его доход вырос на девять процентов. Также год назад премьер задекларировал квартиру площадью 367,8 квадратных метра, арендуемый им земельный участок и два раритетных автомобиля.

С 1 января 2013-го российские чиновники отчитываются не только о доходах, но и о расходах, включая траты жен и детей. Проверке подлежат сделки по приобретению земельного участка, недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг, акций, если сумма сделки превышает общий доход за последние три года. К декларированию также обязательны источники средств, за счет которых были заключены сделки.