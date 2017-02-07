Омским депутатам запретили устраивать на работу близких родственников

Депутатам Омского городского совета запретили трудоустраивать в качестве помощников своих близких родственников. Соответствующий правовой акт принят по инициативе областной прокуратуры. Об этом во вторник, 7 февраля, сообщает РИА Новости.

Ранее ведомство организовало проверку, которая выявила, что более чем у 10 депутатов горсовета помощниками являлись их близкие родственники, в частности дети или супруги. При этом ежемесячный фонд оплаты труда помощника составляет 39 тысяч рублей. Финансирование осуществляется за счет бюджетных средств.

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В областной прокуратуре сочли, что такая ситуация приводит к конфликту интересов и внесли в Омский городской совет представление, а также разработали и направили в представительный орган местного самоуправления проект решения, предполагающий запрет на трудоустройство помощником депутата его близких родственников.

Документ принят в окончательном втором чтении, утвержден мэром Омска и вступил в законную силу, уточняет агентство.

2 декабря 2016 года Госдума разрешила народным избранникам нанимать больше помощников: двух для помощи с работой на Охотном Ряду, еще пять — в регионе. На оплату их труда теперь будет выделяться 230 тысяч рублей ежемесячно.

По закону о статусе депутатов ГД и членов Совета Федерации, на общественных началах на народного избранника может работать до 40 человек.