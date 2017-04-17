Камчатский депутат от ЕР заработал за год почти 2 миллиарда рублей

Игорь Евтушок («Единая Россия») стал лидером по доходам среди депутатов Законодательного собрания Камчатского края. Он задекларировал доход в размере 1 миллиарда 898 миллионов рублей по итогам 2016 года. Об этом в понедельник, 17 апреля, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные о доходах и имуществе депутатов и членов их семей, опубликованные на сайте краевого парламента.

Материалы по теме Бремя первых Насколько богаче руководство страны стало за последние пять лет

Парламентарию принадлежат две квартиры (250 и 180 квадратных метров), земельный участок (8405 соток) и три автомобиля. Кроме того, он владеет нежилым зданием площадью 963 квадратных метра. Супруга народного избранника заработала в прошлом году почти 78 миллионов рублей, уточняет kamchatinfo.

Евтушок уже третий год подряд возглавляет пятерку богатейших депутатов региона. В прошлом он указывал в декларации доход в 941,9 миллиона рублей, а в 2014 году — 293 миллиона рублей.

14 апреля сообщалось, что больше остальных депутатов Госдумы заработал Андрей Палкин («Единая Россия»). Его доход в 2016 году составил 678,47 миллиона рублей.