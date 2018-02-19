Реальные доходы россиян снизились на 50 процентов

Реальные располагаемые доходы россиян в январе 2018 года упали на 49,7 процента в сравнении с аналогичным показателем декабря 2017 года. Об этом свидетельствуют данные Росстата. В январе реальные доходы падают традиционно, так как на декабрь приходится пик выплат премий сотрудникам.

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«Реальные располагаемые денежные доходы (доходы за вычетом обязательных платежей, скорректированные на индекс потребительских цен), по предварительным данным, в январе 2018 года не изменились по сравнению с январем 2017 года», —говорится в сообщении статистического ведомства. Росстат отмечает, что не брал в расчет единовременные денежные выплаты пенсионерам в январе 2017 года.

За 2017 год реальные доходы россиян упали на 1,7 процента против падения на 5,8 процента по итогам 2016 года. При этом реальные зарплаты россиян в январе продемонстрировали рост, поднявшись на 6,2 процента. За 2017 год реальные зарплаты выросли на 3,5 процента.

Среднемесячная начисленная заработная плата работников организаций в январе 2018 года, по оценке Росстата, составила 38,4 тысячи рублей и по сравнению с январем 2017 года выросла на 8,5 процента.

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