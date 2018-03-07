Китайцы вложат в Дальний Восток 30 миллиардов долларов

Суммарная стоимость проектов, которые китайские инвесторы намерены реализовать на Дальнем Востоке, превышает 30 миллиардов долларов. Об этом заявил во Владивостоке посол Китая в России Ли Хуэй, передает «Интерфакс».

Наиболее активно будет развиваться взаимодействие в нефтегазовой промышленности, сельском хозяйстве и финансовой сфере. Сейчас Китай является ключевым инвестором в регионе. 85 процентов иностранных капиталовложений в российский Дальний Восток приходится на эту страну. Во Владивостоке и на территориях опережающего развития работают 20 китайских предприятий.

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15 мая 2017 года сообщалось, что Китай и Россия решили основать совместный инвестфонд регионального развития и сотрудничества объемом в 100 миллиардов юаней (примерно 14,5 миллиарда долларов). Фонд будет финансировать проекты на российском Дальнем Востоке и в северо-восточных районах Китая.

Китайские компании вкладывают в зарубежные страны около 116 миллиардов долларов в год. Это третий показатель в мире после США и Гонконга, которые вкладывают 337 и 150 миллиардов долларов соответственно. Предполагается, что в 2020 году объем китайских инвестиций достигнет 500 миллиардов долларов.

На долю России приходится около семи миллиардов долларов прямых инвестиций. По данным IPT Group, выявившей основные факторы привлекательности российского рынка, большинство китайских инвесторов (71 процент) считают наиболее интересной сферой приложения своих капиталов природные ресурсы.

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