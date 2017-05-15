Китай и Россия учредят фонд для развития Дальнего Востока

Китай и Россия решили основать совместный инвестиционный фонд регионального развития и сотрудничества объемом в 100 миллиардов юаней, что эквивалентно около 14,5 миллиарда долларов. Об этом в понедельник, 15 мая, сообщает ТАСС. Фонд будет финансировать проекты на российском Дальнем Востоке и в северо-восточных районах Китая.

Начальный объем фонда составит 10 миллиардов юаней (около 1,45 миллиарда долларов).

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Объем средств, которые китайские компании вкладывают в экономики других стран, ежегодно составляет более 116 миллиардов долларов. Это третий показатель в мире после США и Гонконга, которые вкладывают 337 и 150 миллиардов долларов соответственно. Предполагается, что в 2020 году объем китайских инвестиций достигнет 500 миллиардов долларов.

На долю России приходится около семи миллиардов долларов прямых инвестиций. По данным IPT Group, выявившей основные факторы привлекательности российского рынка, большинство китайских инвесторов (71 процент) считают наиболее интересной сферой приложения своих капиталов природные ресурсы. Также важными особенностями российского рынка называют относительно развитую инфраструктуру и доступ к высоким технологиям.