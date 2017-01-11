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В Приморье насчитали три миллиона туристов за год

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В 2016 году Приморский край посетили около трех миллионов путешественников. По сравнению с 2015 годом турпоток вырос почти на миллион человек. Об этом, как сообщает издание «Аргументы и факты», рассказал директор профильного департамента края Константин Шестаков.

По словам чиновника, полмиллиона отдохнувших в Приморье — иностранные граждане, остальные 2,5 миллиона — жители других регионов России. «Приморье традиционно — лидер по количеству туристов на Дальнем Востоке России, аккумулируя более 70 процентов от общего объема потока», — отметил Шестаков.

Он также добавил, что в 2016 году регион посетили более 350 тысяч гостей из Китая, рост по соглашению о безвизовом обмене тургруппами составил около 68 процентов. Кроме того, на 60 процентов выросло число путешественников из Южной Кореи (до 46 тысяч человек). Также, по словам Шестакова, неплохие показатели по размеру турпотока из Австралии.

В 2016 году турпоток из Китая в Россию, благодаря соглашению о безвизовом обмене, показал резкий рост. Только с января по сентябрь в РФ побывал более 670 тысяч путешественников из Поднебесной.

Соглашение о безвизовых туристических поездках Пекин и Москва подписали в 2000 году. Согласно данному документу, граждане Китая и России могут посещать страны без виз в составе группы от 5 до 50 человек на срок до 15 суток.

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