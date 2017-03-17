Россия и Индия договорились совместно привлекать инвесторов

Агентство Дальнего Востока по привлечению инвестиций подписало в Дели соглашение о сотрудничестве с агентством «Инвест Индия», передает корреспондент «Ленты.ру» с места церемонии.

«Для того, чтобы развивать дружбу и сотрудничество нужно развивать взаимодействие в экономике. Уверен, что при сотрудничестве мы можем находить новые решения. Это совершенно не обязательно перетягивание предприятий и средств из одной страны в другую», — отметил в рамках церемонии полпред президента РФ в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрий Трутнев. В качестве примера он привел необходимость развивать строительство жилья в Индии и переработку древесины — в России.

«Подходы у нас одинаковые, мы примерно одними инструментами добиваемся повышения инвестиционной привлекательности. Просто надо теснее сотрулничать, находит решения в пользу развития экономик обеих стран», — добавил полномочный представитель президента.

Управояющий директор «Инвест Индия» Рамеш Абишек обратил внимание, что Россия уже активно сотрудничает с индийским бизнесом. По его словам, Мумбаю интересны сектора фармацевтики, информационных технологий и ряд других для работы на Дальнем Востоке.