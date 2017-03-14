Трутнев рассказал о миллиардных инвестициях в Дальний Восток

Различные механизмы поддержки предпринимательства позволили за последние два года привлечь 25 миллиардов долларов инвестиций в развитие Дальнего Востока. Об этом рассказал полномочный представитель президента России в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрий Трутнев во время рабочего визита во Вьетнам, передает корреспондент «Ленты.ру».

Трутнев напомнил, что в настоящее время в дальневосточном регионе созданы территории опережающего развития с льготными налоговыми режимами, работает Фонд развития Дальнего Востока, есть программы по поддержке малого бизнеса и для получателей дальневосточного гектара. «Все перечисленные механизмы позволили за два года привлечь на Дальний Восток 25 миллиардов долларов инвестиций, а с учетом крупных проектов по газопереработке и нефтехимии, которые правительством рассматриваются, эта сумма составит 60 миллиардов», — уточнил полпред.

Всего на Дальнем Востоке в рамках новых форм поддержки, по его словам, запущено 500 инвестпроектов.

Трутнев также отметил, что на Дальнем Востоке снижена цена электроэнергии и действует льгота для всех проектов с объемом вложений не менее 50 миллионов рублей в течение трех лет. По словам чиновника, с Минфином также обсуждается законопроект о налоговом вычете для инвесторов, которые будут заниматься строительством инфраструктуры. Механизм может заработать уже в 2017 году.