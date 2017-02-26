СМИ узнали о планах Японии по совместной с Россией деятельности на Курилах

Правительство Японии намерено представить России детализированный план совместной хозяйственной деятельности на южных Курилах. Об этом в воскресенье, 26 февраля, сообщает РИА Новости со ссылкой на газету Nikkei. Предложения, как ожидается, стороны обсудят на переговорах в Токио, которые намечены на 18 марта.

План содержит инициативы по вопросам медицины, рыболовства, экологии и туризма. Так, японское правительство выдвинуло идею дистанционной медицинской помощи жителям островов. Предполагается, что этим будут заниматься врачи, работающие в больницах на северном острове Хоккайдо. Они смогут через интернет консультировать как российских медиков, так и самих пациентов, передает ТАСС.

Материалы по теме Прекратить пинг-понг островами Путин и Абэ достигли временного компромисса в российско-японском споре

В вопросе туризма Токио рассчитывает организовать морские круизы для японских туристов на некоторые острова южных Курил. Касательно рыболовства, Япония предложит России совместные предприятия по переработке горбуши и другой рыбы, а также по производству ценных моллюсков под названием морское ушко.

Кроме того, власти Японии полагают, что экологи двух стран могут сообща работать над сохранением в этом районе окружающей среды.

31 января представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе (ДФО), вице-премьер Юрий Трутнев сообщил, что российская сторона подготовила предложения по вопросу о совместном использовании Москвой и Токио земель на Южных Курилах.

8 января японский премьер-министр Синдзо Абэ заявил, что совместная деятельность Японии и России на южных Курилах может стать «большим плюсом на пути к заключению мирного договора» между странами.

Материалы по теме Курилы: взгляд с прищуром Почему японцы не могут смириться с потерей этих островов

Президент России Владимир Путин и Синдзо Абэ согласовали документ о начале консультаций по совместной хозяйственной деятельности двух стран на южных Курилах в декабре 2016 года, во время визита российского лидера в Японию. Отмечалось, что предложения по взаимодействию стран предоставят президенту в начале 2017 года.

По итогам окончания Второй мировой войны между Москвой и Токио не заключен мирный договор. Основным препятствием для подписания документа является нерешенный спор вокруг южной части Курил, а именно крупнейших островов: Итуруп, Кунашир, Шикотан и группа Хабомаи.