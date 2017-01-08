Абэ оценил пользу от совместной деятельности Японии и России на Курилах

Совместная деятельность Японии и России на южных Курилах может стать «большим плюсом на пути к заключению мирного договора» между странами. Такое заявление сделал японский премьер-министр Синдзо Абэ в воскресенье, 8 января, предает ТАСС.

По словам главы правительства, японцы и россияне смогут «вместе вести экономическую деятельность, вместе жить, понимать друг друга». Это принесет пользу в вопросе урегулирования территориального спора, добавил Абэ.

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Президент России Владимир Путин и Синдзо Абэ согласовали документ о начале консультаций по совместной хозяйственной деятельности двух стран на южных Курилах в декабре 2016 года, во время визита российского лидера в Японию.

Японский премьер сообщил, что обсуждение проблемы мирного договора продолжалось пять часов. По его словам, лидеры «смогли понять друг друга».

Предложения по взаимодействию стран предоставят президенту в начале 2017 года. Вице-премьер, полпред главы государства на Дальнем Востоке Юрий Трутнев уточнил, что на нынешнем этапе речь идет не о конкретных экономических проектах, а о конструкции сотрудничества в целом.

После окончания Второй мировой войны между Москвой и Токио не был заключен мирный договор. Главным препятствием является нерешенный спор вокруг южной части Курильских островов: Итуруп, Кунашир, Шикотан и группа Хабомаи.