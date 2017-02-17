Получателям «дальневосточного гектара» пообещали льготные кредиты

Получателям «дальневосточных гектаров» будут выдавать льготные потребительские кредиты. Об этом в пятницу, 17 февраля, заявил полпред президента в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрий Трутнев, сообщает ТАСС.

По его словам, Фонд развития Дальнего Востока направит на эти цели шесть миллиардов рублей, которые пойдут на фондирование Почта банка и Внешэкономбанка. «Уже Почта банк и Внешэкономбанк будут организовывать эту работу как с частными, так и с коллективным заемщиками. Ставки там начинаются от 8,5 процента», — сказал он. Пользоваться новой услугой можно будет уже через месяц, добавил Трутнев.

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Кредиты не будут выдаваться на руки, средства планируется выделять только на развитие полученного гектара, отметил полпред президента. «Мы считаем, что деньги должны пойти целевым образом именно на освоение гектара, иначе не дай бог уйдут куда-нибудь не туда», — подчеркнул он.

С 1 февраля любой россиянин может бесплатно на пять лет получить участок земли площадью один гектар на Дальнем Востоке. Претендовать на землю можно будет однократно. Если за это время он будет освоен, его можно будет арендовать или оформить в собственность. Заявки на «дальневосточный гектар» оформляются через сайт «НаДальнийВосток.рф».