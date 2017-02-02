Сенатор рассказал о возможности поменять дальневосточный гектар

Участники программы безвозмездного распределения земли на Дальнем Востоке смогут поменять выбранный участок, рассказал Национальной службе новостей (НСН) сенатор от Магаданской области Анатолий Широков.

«Если вам не понравится участок, который вы выбрали — нет вопросов, поменяйте! У нас 146 миллионов гектаров готово, а возможно и до 180 миллионов гектаров», — заявил он.

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С 1 февраля любой россиянин может бесплатно получить участок земли площадью один гектар на Дальнем Востоке. Претендовать на землю можно будет однократно. Участок предоставляется на пять лет. Если за это время он будет освоен, его можно будет арендовать или оформить в собственность. Заявки на «дальневосточный гектар» оформляются через сайт НаДальнийВосток.рф.

Распределение земли в регионе началось 1 июня 2016 года. Изначально на участки могли рассчитывать только жители некоторых муниципальных образований Дальнего Востока, а с 1 октября 2016 года действие программы распространили на всех жителей Дальнего Востока.