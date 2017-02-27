«Русагро» инвестирует миллиард долларов в новое предприятие в Приморье

Крупный производитель сельхозпродукции группа «Русагро» намерена создать в Приморье крупное предприятие по переработке молока, вложив в проект на менее миллиарда долларов. Об этом заявил на Сочинском инвестфоруме основной владелец «Русагро» Вадим Мошкович, передает Rambler News Service.

Он отметил, что в компании видят значительный потенциал для развития этого вида бизнеса в регионе. «С этим я хотел бы обратиться к Юрию Петровичу (Трутневу): мы готовы проинвестировать еще как минимум миллиард долларов в молокопереработку», ― сказал Мошкович.

Предприниматель напомнил, что в настоящее время «Русагро» строит в Приморье крупнейший в регионе свиноводческий комплекс.

«В середине следующего года, [поскольку] мы сократили срок инвестиционной фазы, мясо уже поступит в потребительской упаковке на внутренний рынок», ― уточнил он.

По его словам, проект по строительству молочной фермы будет создан с нуля.

Холдинг «Русагро» представлен в нескольких отраслях: растениеводстве, производстве сахара, свиноводстве и производстве масложировой продукции. Выручка компании в 2016 году выросла на 16 процентов, до 96 миллиардов рублей (из них 37 миллиаржов пришлось на сахарный бизнес).

