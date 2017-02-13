Минсельхоз предложил отказаться от ускоренного импортозамещения мяса и молока

Минсельхоз предложил убрать ускоренное импортозамещение по ряду продуктов из целей госпрограммы развития АПК на 2013-2020 годы, сообщает РИА Новости со ссылкой на проект обновленного документа.

Ведомство, в частности, намерено исключить из целей программы форсированное замещение мяса, молока, овощей открытого и закрытого грунта, семенного картофеля, а также плодово-ягодной продукции.

Как следует из документа, среди новых приоритетов — обеспечение населения страны безопасной сельхозпродукцией и продовольствием, повышение ее конкурентоспособности на внутреннем и внешнем рынках, обеспечение устойчивого развития сельских территорий, занятости и повышение уровня жизни сельского населения.

Решение Москвы о введении продуктового эмбарго было зеркальной мерой в ответ на введение Евросоюзом антироссийских санкций в 2014 году. В феврале замминистра сельского хозяйства Евгений Громыко сообщал , что за время действия продовольственного эмбарго отечественные сельхозпроизводители заместили импортную продукцию почти на 4 миллиарда долларов. При этом экспорт продовольствия из России в 2016 году вырос на четыре процента, до 17 миллиардов долларов.

