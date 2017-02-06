Минсельхоз оценил объем импортозамещения в четыре миллиарда долларов

За время действия продовольственного эмбарго отечественные сельхозпроизводители заместили импортную продукцию почти на четыре миллиарда долларов. Об этом в понедельник, 6 февраля, заявил замминистра сельского хозяйства Евгений Громыко, сообщает «Интерфакс».

«Это то, что мы называем импортозамещением. То есть отечественные сыры, колбасы, другая продукция, которая раньше завозилась из-за рубежа, была замещена российской продукцией», — сказал Громыко.

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При этом, отметил он, экспорт продовольствия из России в 2016 году вырос на четыре процента, до 17 миллиардов долларов, сообщает Rambler News Service.

5 февраля министр иностранных дел России Сергей Лавров напомнил, что решение Москвы о введении продуктового эмбарго было зеркальной мерой в ответ на введение Евросоюзом антироссийских санкций.

В начале месяца глава Минсельхоза Александр Ткачев выразил надежду на сохранение продовольственного эмбарго в течение ближайшего года или двух лет.

Ряд стран, в том числе США и государства-члены Евросоюза, установили ограничительные меры в отношении России в 2014 году, связав их с вхождением Крыма в состав Российской Федерации, а затем — с конфликтом на юго-востоке Украины. В качестве ответа 6 августа 2014 года Москва ввела эмбарго на ввоз ряда продуктов из этих стран.