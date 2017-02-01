Ткачев понадеялся на продление продэмбарго на два года

Глава Минсельхоза Александр Ткачев надеется на сохранение продовольственного эмбарго в ближайшие год-два. Об этом в среду, 1 февраля, сообщает Rambler News Service.

«Я очень надеюсь, что санкции сегодня тоже способствуют [развитию отечественного сельхозпроизводства], естественно, еще год-два продержимся в этой системе координат», — сказал Ткачев. Срок эмбарго не бесконечен, и сейчас необходимо готовиться к его отмене, добавил он.

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Министр подчеркнул, что даже после отмены санкций Россия не будет открывать свои рынки для импортной продукции быстро и одновременно. «Будем выходить точечно, системно, избирательно, для того чтобы ни в коем случае не разрушить свой рынок», — отметил Ткачев.

13 января вице-премьер Игорь Шувалов не исключил, что контрсанкции могут быть сняты «в случае потепления в отношениях с Западом» 31 декабря 2017 года. Он добавил, что отечественные поставщики смогли занять свою нишу при слабом рубле и административных ограничениях. Теперь, по его мнению, пришло время открывать рынок.

В декабре 2016 года президент России Владимир Путин заявил, что государство снимет контрсанкции, если Запад полностью отменит введенные против Москвы экономические ограничения.

Ряд стран, в том числе США и государства — члены Евросоюза, начали вводить ограничительные меры в отношении России в 2014 году, связав их с вхождением Крыма в состав Российской Федерации, а затем — с конфликтом на юго-востоке Украины. В качестве ответной меры 6 августа 2014 года Москва ввела эмбарго на ввоз продуктов из этих стран.