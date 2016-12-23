Путин назвал условия снятия продэмбарго

Россия снимет контрсанкции, если Запад полностью отменит введенные против Москвы экономические ограничения. Об этом в ходе большой пресс-конференции заявил президент Владимир Путин, передает корреспондент «Ленты.ру».

«Мы не были инициаторами ухудшения российско-европейских отношений, мы не вводили в отношении европейских стран, в том числе в отношении Германии, никаких санкций. Единственное, что мы сделали, — это ответили на рестрикции, введенные в отношении российской экономики», — сказал он.

«Мы с удовольствием пойдем на все отмены, хотя российские сельхозпроизводители призывают нас этого не делать в том случае, если наши партнеры, в том числе европейские партнеры, отменят антироссийские санкции», — добавил глава государства.

16 октября президент, отвечая на вопрос журналистов о возможном смягчении ответных мер на санкции Запада, сказал: «Фиг им».

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1 июля ЕС продлил экономические санкции в отношении России до 31 января 2017 года. В тот же день председатель правительства России Дмитрий Медведев подписал постановление о продлении контрсанкций с 6 августа 2016 года по 31 декабря 2017 года.

Ряд стран, в том числе США и государства-члены Евросоюза, ввели ограничительные меры в отношении России в 2014 году, связав их с вхождением Крыма в состав Российской Федерации, а затем — с конфликтом на юго-востоке Украины. В качестве ответной меры 6 августа 2014 года Москва ввела эмбарго на ввоз продуктов из этих стран.