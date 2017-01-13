В Госдуме отреагировали на заявления о возможном снятии продэмбарго

Продовольственное эмбарго в отношении США, стран Европы и ряда других государств может быть снято только после отмены самих санкций против России. Об этом в беседе с «Лентой.ру» заявил глава комитета Госдумы по экономической политике Сергей Жигарев.

«Не мы первые вводили — не мы первые будем снимать. И об этом говорил президент», — сказал он.

Он добавил, что все, в том числе и бизнес-сообщество понимают, что нынешнее положение вещей не может сохраняться вечно. «Те льготы и преференции, которые получили российские компании, были хоть и долгосрочными, но все же временными. Надо было ими правильно воспользоваться», — подчеркнул депутат.

Парламентарий также заявил, что Россия все равно будет и дальше поддерживать программу импортозамещения. Тем не менее производителям придется жить в тех условиях, которые существуют на рынке. «Как-то ведь жили до санкций. У нас, в конце концов, не плановая экономика», — сказал Жигарев.

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Ранее 13 января вице-премьер Игорь Шувалов не исключил, что контрсанкции могут быть сняты «в случае потепления в отношениях с Западом» 31 декабря 2017 года.

Он добавил, что отечественные поставщики смогли занять свою нишу при слабом рубле и административных ограничениях. Теперь, по его мнению, пришло время открывать рынок.

23 декабря президент России Владимир Путин заявил, что государство снимет контрсанкции, если Запад полностью отменит введенные против Москвы экономические ограничения.

Ряд стран, в том числе США и государства — члены Евросоюза, начали вводить ограничительные меры в отношении России в 2014 году, связав их с вхождением Крыма в состав Российской Федерации, а затем — с конфликтом на юго-востоке Украины. В качестве ответной меры 6 августа 2014 года Москва ввела эмбарго на ввоз продуктов из этих стран.