Лавров рассказал о причине введения продэмбарго

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что решение Москвы о введении продуктового эмбарго было зеркальной мерой в ответ на введение Евросоюзом антироссийских санкций. Об этом глава МИД рассказал в интервью австрийскому журналу Profil, опубликованном в воскресенье, 5 февраля.

«Европейские санкции ограничивают возможность для наших банков получать займы для финансирования сельского хозяйства. Это означает, что сельхозпроизводители из ЕС на российском рынке извлекли бы выгоду из условий недобросовестной конкуренции. Мы должны были сбалансировать ситуацию», — подчеркнул российский министр.

Отвечая на вопрос журналиста о том, при каких условиях Москва готова отменить контрсанкции, Лавров отметил, что не Россия вводила ограничения, не ей их и снимать.

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В начале февраля глава Минсельхоза Александр Ткачев выразил надежду на сохранение продовольственного эмбарго в течение ближайшего года или двух лет. Он подчеркнул, что после снятия антироссийских санкций Москва не будет открывать свои рынки для импортной продукции быстро и одновременно. «Будем выходить точечно, системно, избирательно, для того чтобы ни в коем случае не разрушить свой рынок», — отметил Ткачев.

В декабре прошлого года президент России Владимир Путин пообещал снять контрсанкции, если Запад полностью отменит введенные против Москвы экономические ограничения.

Ряд стран, в том числе США и государства-члены Евросоюза, начали вводить ограничительные меры в отношении России в 2014 году, связав их с вхождением Крыма в состав Российской Федерации, а затем — с конфликтом на юго-востоке Украины. В качестве ответной меры 6 августа 2014 года Москва ввела эмбарго на ввоз ряда продуктов из этих стран.