Индия предложила России долю в крупнейшем месторождении алмазов

Президент индийской алмазной биржи (Bharat Diamonds Bourse) Ануп Мехта (Anoop Mehta) в ходе встречи с полпредом президента России в ДФО Юрием Трутневым предложил создать совместное предприятие по добыче алмазов в Индии, передает из Мумбаи корреспондент «Ленты.ру».

«В Индии есть крупнейшее разведанное месторождение емкостью 34 миллиона карат, которое в настояшее время не разрабатывается. У нас нет опыта в добыче, но мы готовы создать хорошую маркетинговую платформу, чтобы совместно с РФ участвовать в этом проекте, в том числе и финансово», — сказал он.

Ануп Мехта пояснил, что у компании Rio Tinto была лицензия на разработку этого месторождения, но она отказалась от проекта, поскольку решила выйти из алмазного бизнеса.

По словам топ-менеджера, стороны могли бы обсудить предложение о создании паритетного СП с российской компанией «Алроса» для добычи алмазов. Инвестиции в проект, по оценкам Bharat Diamonds Bourse, составят около 500 миллионов долларов. При этом разведанные запасы алмазов на месторождении оцениваются в сумму более трех миллиардов долларов.

Он также предложил России снизить таможенные пошлины на товары данной группы. «У нас должно быть двухсторонее соглашение, предполагающее низкую таможенную пошлину на ограненные здесь компанией Rose Daimonds бриллианты (из российского сырья), которые возвращаются в Россию», — сказал Ануп Мехта.

В свою очередь, Юрий Трутнев пообещал поручить проработать вопрос с пошлинами и пригласил индийских предпринимателей в Россию, чтобы обсудить создание совместного предприятия с главой компании «Алроса».